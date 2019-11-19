Son Dakika Haberleri: Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya...
Son Dakika Güncel Kalın: '17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya... - Son Dakika

Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya...

6 saat önce

Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"

Kalın:

Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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