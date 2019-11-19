Son Dakika › Güncel › Kalın: '17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya... - Son Dakika
Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya...
6 saat önce
Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Kalın: "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı! İbrahim Altınsay sürprizi Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım