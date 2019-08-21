Kalın: "9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü...
32 dakika önce
Kalın: "9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek"
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:42 Kaynak: AA
Kalın: "9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek"
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