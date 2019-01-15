Kalın: "Abd Heyeti Geçen Hafta Bize 5 Maddelik, Resmi Bağlayıcılığı Olmayan, Ana Başlıklarıyla...
1 saat önce
Kalın: "ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi.
Kalın: "ABD
heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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