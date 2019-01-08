Kalın: "(Abd Heyetiyle Görüşme) İlgili Birimler Konuyu, Sahadaki Çekilme Sürecini, Mahiyetini,...
1 saat önce
Kalın: "(ABD heyetiyle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak.
Kalın: " (ABD
heyetiyle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:26 Kaynak: AA
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