Kalın: (Abd İle) "Ekonomik Tehdit Konuları Artık Geride Kaldı.
1 saat önce
Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı.
Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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