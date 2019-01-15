Kalın: (Abd İle) "Ekonomik Tehdit Konuları Artık Geride Kaldı.

Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı.

Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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