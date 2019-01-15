Son Dakika Haberleri: Kalın: (Abd İle) "Ekonomik Tehdit Konuları Artık Geride Kaldı.

Kalın: (Abd İle) "Ekonomik Tehdit Konuları Artık Geride Kaldı.

1 saat önce

Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı.

Kalın: (Abd İle)
Kalın: (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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