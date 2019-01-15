Kalın: "Abd ile Ekonomik Tehdit Konuları Artık Geride Kaldı"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine
Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu
Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Kalın: (ABD
ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:44 Kaynak: AA
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