Kalın, ABD ile "Güvenli Bölge" Konusunda Anlaşma Olduğu Yönündeki Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığını...

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

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