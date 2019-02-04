Son Dakika Haberleri: Kalın, ABD ile "Güvenli Bölge" Konusunda Anlaşma Olduğu Yönündeki Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığını...

Kalın, ABD ile "Güvenli Bölge" Konusunda Anlaşma Olduğu Yönündeki Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığını...

1 saat önce

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

Kalın, ABD ile
Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:34 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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