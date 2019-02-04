Kalın, ABD ile "Güvenli Bölge" Konusunda Anlaşma Olduğu Yönündeki Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığını...
1 saat önce
Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.
Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:34 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı
Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek