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Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek.
6 saat önce
Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:20 Kaynak: AA
Kalın: "(ABD- İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak."
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