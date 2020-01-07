Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: '(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika

Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,...

6 saat önce

Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."

Kalın:

Kalın: "(ABD- İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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