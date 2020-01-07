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Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,...
6 saat önce
Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:38 Kaynak: AA
Kalın: "(ABD- İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."
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