Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi... - Son Dakika

Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi...

6 saat önce

Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Kalın:

Kalın: "(ABD- İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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