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Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi...
6 saat önce
Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Kalın: "(ABD- İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."
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