Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye 'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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