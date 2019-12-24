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Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude...
6 saat önce
Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz."
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz."
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