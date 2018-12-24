Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Cumhurbaşkanımızın İkna Edici Argümanlarla Trump'ı Bu Karara...

Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Cumhurbaşkanımızın İkna Edici Argümanlarla Trump'ı Bu Karara...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (6)

Kalın: "( ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli."

Kalın: "(14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/ PKK meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:07 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Donald Trump, Suriye, Güncel
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