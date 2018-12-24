Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Hafta Bir Amerikan Askeri Heyeti Türkiye'ye Gelecek, Türk...
1 saat önce
Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak"
Kalın: "( ABD
'nin Suriye
'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye
'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak"
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:00 Kaynak: AA
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