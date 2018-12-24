Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...

Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...

1 saat önce

Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

Kalın:
Kalın: "( ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:10 Kaynak: AA

Donald Trump, 14 Aralık, Suriye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:52:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]