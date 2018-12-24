Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...
1 saat önce
Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."
Kalın: "( ABD
'nin Suriye
'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık
'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump
'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:10 Kaynak: AA
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