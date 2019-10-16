Son Dakika Haberleri: Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette...
Son Dakika Politika Kalın: '(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette...

Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette...

32 dakika önce

Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"

Kalın:

Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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