Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette...
32 dakika önce
Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"
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