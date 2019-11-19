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Kalın: "(ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararı) Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin...
6 saat önce
Kalın: "(ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararı) Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Kalın: "(ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararı) Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz."
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