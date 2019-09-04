Son Dakika Haberleri: Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve Bolton arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya'daki son durum değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları konuşuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-25 Eylül'de ABD'nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da görüşmede ele alındı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konularının etraflıca konuşulduğu görüşmede, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yapacağı Türkiye ziyaretinin ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sözcüsü Kalın, Bolton ile İdlib Mutabakatını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Benim faize alerjim var" açıklaması İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:00:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]