Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü - Son Dakika

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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