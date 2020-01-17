Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.
Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
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