Son Dakika Haberleri: Kalın: "Abd ve Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından Çekilmesi Bizim İçin Endişe...

Kalın: "Abd ve Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından Çekilmesi Bizim İçin Endişe...

24 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (4)Kalın: "ABD ve Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 'INF' diye bilinen anlaşmadan çekilmesi bizim için endişe verici bir gelişme."

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (4)

Kalın: "ABD ve Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 'INF' diye bilinen anlaşmadan çekilmesi bizim için endişe verici bir gelişme."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:33 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu, Güncel
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