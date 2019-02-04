Kalın: "Abd ve Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından Çekilmesi Bizim İçin Endişe...
24 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (4)Kalın: "ABD ve Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 'INF' diye bilinen anlaşmadan çekilmesi bizim için endişe verici bir gelişme."
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (4)
Kalın: "ABD
ve Rusya
'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 'INF' diye bilinen anlaşmadan çekilmesi bizim için endişe verici bir gelişme."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:33 Kaynak: AA
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