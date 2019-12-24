Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. - Son Dakika

Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz.

6 saat önce

Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz.

Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz., System.String[]

Kalın: ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, YPG, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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