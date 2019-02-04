Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Akdeniz'de Doğalgaz Arama Çalışmaları) Türkiye'yi Antalya Körfezine Hapsetmeye Çalışan...

Kalın: "(Akdeniz'de Doğalgaz Arama Çalışmaları) Türkiye'yi Antalya Körfezine Hapsetmeye Çalışan...

1 saat önce

Kalın: "(Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları) Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum.

Kalın:
Kalın: "( Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları) Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:30 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Akdeniz, Politika
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