Kalın: "(Akdeniz'de Doğalgaz Arama Çalışmaları) Türkiye'yi Antalya Körfezine Hapsetmeye Çalışan...
1 saat önce
Kalın: "(Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları) Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum.
Kalın: "( Akdeniz
'de doğalgaz arama çalışmaları) Türkiye
'yi Antalya
körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:30 Kaynak: AA
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