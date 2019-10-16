Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en...
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Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:50 Kaynak: AA
Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi."
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