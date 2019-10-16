Son Dakika Haberleri: Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en...
Son Dakika Politika Kalın: 'Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en...

Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en...

20 dakika önce

Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi."

Kalın:

Kalın: "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi."

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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