Son Dakika Haberleri: Kalın: "Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit...
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Kalın: "Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız."

Kalın: Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit...

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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