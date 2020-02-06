Son Dakika › Güncel › Kalın: 'AP'deki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek... - Son Dakika
Kalın: "AP'deki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
(5)
Son Dakika Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi