Kalın: AP'deki konferansa kırmızı bültenle aranan terör elebaşlarının katılması, Avrupa'nın... - Son Dakika

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Kalın: AP'deki konferansa kırmızı bültenle aranan terör elebaşlarının katılması, Avrupa'nın...
25 dakika önce
Kalın: AP'deki konferansa kırmızı bültenle aranan terör elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Kalın: AP'deki konferansa kırmızı bültenle aranan terör elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir
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