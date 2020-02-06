Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler... - Son Dakika

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Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler...
27 dakika önce
Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması utanç verici bir skandaldır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:14 Kaynak: AA
Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması utanç verici bir skandaldır
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