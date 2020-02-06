Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler... - Son Dakika

Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler...

27 dakika önce

Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması utanç verici bir skandaldır.

Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler..., System.String[]

Kalın: AP'deki konferansta PKK propagandası yapılması, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması utanç verici bir skandaldır

Cumhurbaşkanı, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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