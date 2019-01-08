Son Dakika Haberleri: Kalın: "Artık Ortak Devriyenin Ötesinde Bir Noktaya Geldik.

Kalın: "Artık Ortak Devriyenin Ötesinde Bir Noktaya Geldik.

1 saat önce

Kalın: "Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik.

Kalın:
Kalın: "Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG'lilerin oradan tamamen çekilip yerel unsurlara Münbiç'in devredilmesi gerek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Münbiç, Politika
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