Kalın: "Artık Ortak Devriyenin Ötesinde Bir Noktaya Geldik.
1 saat önce
Kalın: "Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik.
Kalın: "Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG'lilerin oradan tamamen çekilip yerel unsurlara Münbiç
'in devredilmesi gerek."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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