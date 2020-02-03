Kalın; "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın; 'Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir' - Son Dakika

Kalın; "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir"

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

Kalın;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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