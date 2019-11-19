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Kalın: "Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor.
7 saat önce
Kalın: "Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Kalın: "Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ'ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor."
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