Son Dakika Haberleri: Kalın: Ateşkes Telabyad ve Resulayn arasında ama daha fazlasını istiyoruz
Son Dakika Dünya Kalın: Ateşkes Telabyad ve Resulayn arasında ama daha fazlasını istiyoruz

Kalın: Ateşkes Telabyad ve Resulayn arasında ama daha fazlasını istiyoruz

23 dakika önce

Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ve Putin görüşmesinde de en önemli gündem maddesinin Suriye ordusunun sınıra yaklaşmaması olacağını söyledi.

Kalın: Ateşkes Telabyad ve Resulayn arasında ama daha fazlasını istiyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Türkiye sınırına yakın bölgelerden uzaklaşmasını ve böylece yaklaşık 2 milyon mülteciyi bu alana yerleştirmeyi istiyor.


Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili hedeflerini bu şekilde özetledi. Kalın bu konunun Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmenin de en önemli gündem maddesi olacağını ekledi.

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Associated Press, İbrahim Kalın, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:29 
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