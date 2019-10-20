Kalın: Ateşkes Telabyad ve Resulayn arasında ama daha fazlasını istiyoruz
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Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ve Putin görüşmesinde de en önemli gündem maddesinin Suriye ordusunun sınıra yaklaşmaması olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Türkiye sınırına yakın bölgelerden uzaklaşmasını ve böylece yaklaşık 2 milyon mülteciyi bu alana yerleştirmeyi istiyor.
Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili hedeflerini bu şekilde özetledi. Kalın bu konunun Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmenin de en önemli gündem maddesi olacağını ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:29
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