Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Azerbaycan
'ın kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.
Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter
hesabından kutlama mesajı paylaştı.
İbrahim Kalın mesajında, "101 yıl önce bugün 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tek millet, iki devlet olarak el ele, omuz omuza daha nice aydınlık, güçlü ve güzel günlere." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı
Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama