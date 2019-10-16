Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...
49 dakika önce
Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:27 Kaynak: AA
Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir."
Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi