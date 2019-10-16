Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...
Son Dakika Güncel Kalın: '(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...

Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...

49 dakika önce

Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.

Kalın:

Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:27 Kaynak: AA
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