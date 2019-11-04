Son Dakika Haberleri: Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları...
Son Dakika Güncel Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları...

Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz."

Kalın: Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları...

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:27 Kaynak: AA
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