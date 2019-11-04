Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine...
6 saat önce
Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Kalın: " Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor."
MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel... Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'ın FETÖ açıklamalarına tepki: Yetmez, isimleri de istiyoruz Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı