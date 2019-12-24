Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: 'Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında... - Son Dakika

Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında...

6 saat önce

Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak"

Kalın:

Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak"

Mazlum Kobani, Türkiye, Körfez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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