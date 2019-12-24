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Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı...
6 saat önce
Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır."
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