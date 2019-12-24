Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: 'Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı... - Son Dakika

Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı...

6 saat önce

Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır.

Kalın:

Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır."

Birleşmiş Milletler, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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