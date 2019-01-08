Kalın: "Beklentimiz Verilen Tüm Silahların Toplanması. Bununla İlgili Çalışma Yaptıklarını...
1 saat önce
Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"
Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:39 Kaynak: AA
Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı