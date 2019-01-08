Son Dakika Haberleri: Kalın: "Beklentimiz Verilen Tüm Silahların Toplanması. Bununla İlgili Çalışma Yaptıklarını...

Kalın: "Beklentimiz Verilen Tüm Silahların Toplanması. Bununla İlgili Çalışma Yaptıklarını...

1 saat önce

Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"

Kalın:
Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:39 Kaynak: AA

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