Kalın: "Beklentimiz Verilen Tüm Silahların Toplanması. Bununla İlgili Çalışma Yaptıklarını...

Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"

Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"

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