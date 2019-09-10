Son Dakika Haberleri: Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle...
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Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle...

58 dakika önce

Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil"

Kalın:

Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil"

Anne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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