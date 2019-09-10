Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye (sanatçıların) uzak durması...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil"
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