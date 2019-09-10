Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye (sanatçıların) uzak durması...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil"