Son Dakika Haberleri: Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...
Son Dakika Politika Kalın: 'Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...

33 dakika önce

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

Kalın:

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:39 Kaynak: AA
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