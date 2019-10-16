Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...
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Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:39 Kaynak: AA
Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir."
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