Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini...
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Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:42 Kaynak: AA
Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız."
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