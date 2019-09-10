Son Dakika Haberleri: Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini...
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Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini...

52 dakika önce

Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz.

Kalın:

Kalın: "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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