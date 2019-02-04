Son Dakika Haberleri: Kalın: "Biz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Çerçevesinde Güven ve İstikrarını Sağlayacak Adımların...

Kalın: "Biz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Çerçevesinde Güven ve İstikrarını Sağlayacak Adımların...

1 saat önce

Kalın: "Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güven ve istikrarını sağlayacak adımların atılması için Cenevre ve Astana sürecinde de bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz.

Kalın:
Kalın: "Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güven ve istikrarını sağlayacak adımların atılması için Cenevre ve Astana sürecinde de bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Astana, Cenevre, Suriye, Politika
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