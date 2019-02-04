Kalın: "Biz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Çerçevesinde Güven ve İstikrarını Sağlayacak Adımların...
1 saat önce
Kalın: "Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güven ve istikrarını sağlayacak adımların atılması için Cenevre ve Astana sürecinde de bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz.
Kalın: "Biz, Suriye
'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güven ve istikrarını sağlayacak adımların atılması için Cenevre
ve Astana
sürecinde de bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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