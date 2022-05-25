Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız" - Son Dakika
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Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız"

25.05.2022 20:18
Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

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YORUMLAR
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Kalın: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin... Kalın: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin...
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız" - Son Dakika
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