Son Dakika Haberleri: Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi,...

Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi,...

1 saat önce

Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir.

Kalın:
Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Politika
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