Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi,...
1 saat önce
Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir.
Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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