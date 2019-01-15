Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (6)



Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."

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