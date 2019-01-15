Son Dakika Haberleri: Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi...

Kalın: "Bizim İçin S-400 Alımı ile Patriot Füzelerinin Alınması Arasında Hiçbir İlliyet İlişkisi...

26 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (6)

Kalın: "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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