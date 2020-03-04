Kalın: "Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır' - Son Dakika

Kalın: "Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır"

20 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. (1)

Kalın: Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:01 Kaynak: AA
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