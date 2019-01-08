Kalın, Boltan'a Verdiği İki Dosyadan Birinin Ypg/pyd Terör Örgütünün Suriye'de İşlediği Suçlar ve...
1 saat önce
Kalın, Boltan'a verdiği iki dosyadan birinin YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.
Kalın, Boltan'a verdiği iki dosyadan birinin YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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