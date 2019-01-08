Son Dakika Haberleri: Kalın-Bolton Görüşmesi Sona Erdi

Kalın-Bolton Görüşmesi Sona Erdi

42 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Kalın-Bolton Görüşmesi Sona Erdi, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 10 dakika süren görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çekik ve diğer delegasyon üyeleri, ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye Angajmanı Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer delegasyon üyeleri hazır bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama

Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:22:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın-Bolton Görüşmesi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]