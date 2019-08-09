Son Dakika Haberleri: Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na...
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Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na...

1 saat önce

Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini
Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.
Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:28 Kaynak: AA
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