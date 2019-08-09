Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na...

Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

Kalın-Bolton görüşmesinde, güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

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