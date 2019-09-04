Son Dakika Haberleri: Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların...
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Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların...

4 saat önce

Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları ele alındı.

Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların..., System.String[]

Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları ele alındı.

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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