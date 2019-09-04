Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların...
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Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:42 Kaynak: AA
Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları ele alındı.
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